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        GÜNCELLEME - Mersin'de 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:55 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        B.T. (63) idaresindeki 21 DR 064 plakalı dorsesiz tır, Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçti. Araç, bu şeritte ilerleyen Yahya Çay (41) yönetimindeki 33 AIF 922 çekici ve 33 AFT 795 dorse plakalı ayçiçeği yağı yüklü tır ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada B.T. idaresindeki tırda bulunan 18 yaşındaki Şehmus Tazecan hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.


        Yaralı sürücülerden Yahya Çay da hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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