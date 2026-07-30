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        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

        Karatepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, 4 uçak, 30 arazöz, 10 su tankı, 5 itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

        Alevlerin yerleşim alanları ve seralara yaklaştığı bölgede kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

        Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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