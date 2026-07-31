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        GÜNCELLEME - Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 19:31 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli yakalandı

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

        Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da olayda yaralanan M.A.D'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirilerek şüpheli M.E'nin işlemlerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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