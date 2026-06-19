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        GÜNCELLEME - Silifke Belediyesine yönelik operasyonda Belediye Başkanı Turgut ve 17 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Silifke Belediyesine yönelik operasyonda Belediye Başkanı Turgut ve 17 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin'de Silifke Belediyesine yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" operasyonunda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silifke Belediyesinde görev yapan bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap", ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Silifke Belediyesi ile şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve şirketlerinde arama yapan Jandarma ekipleri, aralarında Belediye Başkanı Turgut ile Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi Erdağ Demirtaş, Belediye Özel Kalem Müdürü E.S, Belediye Ayniyat Müdürü E.G, Belediye İmar Müdürü Ş.S.D. ile belediye çalışanları ve Silifke Belediye Spor Kulübü yöneticilerinin de olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden E.F.K'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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