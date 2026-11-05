Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Gündüz çekiç, tornavida, akşam "Silifke'nin Yoğurdu" Mersin'de tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi ve motor ustaları gündüzleri çekiç ve tornavida kullanırken akşamları "Silifke'nin Yoğurdu" türküsü eşliğinde halk oyunlarını öğreniyor

        Gündüz çekiç, tornavida, akşam "Silifke'nin Yoğurdu" Mersin'de tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi ve motor ustaları gündüzleri çekiç ve tornavida kullanırken akşamları "Silifke'nin Yoğurdu" türküsü eşliğinde halk oyunlarını öğreniyor

        Sanayi ustaları bu kez tezgah başında değil, oyun alanında ter döküyor. Gündüz ekmek parası için çalışan ustalar, akşamları Silifke'nin dünyaca ünlü halk oyunlarını öğrenerek ilçenin kültürünü gelecek kuşaklara taşımak için çalışıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:13 Güncelleme:
        Gündüz çekiç, tornavida, akşam "Silifke'nin Yoğurdu" Mersin'de tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi ve motor ustaları gündüzleri çekiç ve tornavida kullanırken akşamları "Silifke'nin Yoğurdu" türküsü eşliğinde halk oyunlarını öğreniyor

        Sanayi ustaları bu kez tezgah başında değil, oyun alanında ter döküyor. Gündüz ekmek parası için çalışan ustalar, akşamları Silifke'nin dünyaca ünlü halk oyunlarını öğrenerek ilçenin kültürünü gelecek kuşaklara taşımak için çalışıyor.

        Mersin'in Silifke ilçesinde sanayi ustaları, mesleklerinin yanı sıra kültürel mirasa sahip çıkmak için örnek bir çalışmaya imza atıyor. Tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi, motor ve iş makineleri ustaları ile mobilyacılardan oluşan sanayi esnafı, gündüzleri çekiç ve tornavida kullanırken akşamları dünyaca ünlü "Silifke'nin Yoğurdu" türküsü eşliğinde halk oyunlarını öğreniyor. Silifke Kemal Ateş Müzik Folklor Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Kemal Ateş'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda ustalar, akşamları dernek binasında, öğle yemeği molalarında ise sanayide bir araya geliyor. Silifke folklorünü öğrenmek için büyük çaba harcayan ustalara en büyük destek ise kalfa ve çıraklarından geliyor. Sanayi içerisinde yemek molalarında sergiledikleri halk oyunlarıyla esnafın ve vatandaşların ilgisini çeken ustalar, ilçenin kültürel değerlerini yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

        REKLAM

        35 yıldır tornacılık yapan Cihangir Ünal, "Silifke'nin folklorünü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Eski vilayetimiz, dünyaca ünlü Silifke'mizin halk oyunlarını öğrenerek ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

        30 yıldır kaynakçılık mesleğini sürdüren Mehmet Kemancı ise Silifke'nin kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Silifke dünyaca ünlü bir ilçemiz. Hem yoğurdu hem de ‘Silifke'nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde oynanan halk oyunlarıyla tanınıyor. Biz de sanayi ustaları olarak halk oyunlarını öğrenip çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        25 yıldır ağır iş makineleri ustalığı yapan Necat Göküş ise farklı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Göküş, "Silifke'de, belki de Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gündüz sanayide çalışıyor, akşam halk oyunları öğreniyoruz. Zor oluyor ancak azimle öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Sanayi ustalarının gösterdiği ilgiden memnun olduklarını anlatan Dernek Başkanı Kemal Ateş, "Sanayi ustalarımızın bu gayreti bizleri çok mutlu ediyor. İlk defa ustalarımızın yoğun isteği üzerine böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gündüzleri öğle yemeği molasında sanayide, akşamları da derneğimizde ustalarımıza Silifke halk oyunlarını öğretiyoruz" dedi.

        REKLAM

        Sanayide çırak olarak çalışan Kağan Çamurcu da ustalarının halk oyunları performansını büyük beğeniyle izlediklerini belirterek, onlarla gurur duyduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Mersin'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 13 gözaltı
        Mersin'de telefon dolandırıcılığı operasyonu: 13 gözaltı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
        126 vatandaşı 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı
        126 vatandaşı 10 milyon TL dolandıran şüpheliler yakalandı
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'nin mahalle ziyaretleri...
        Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci'nin mahalle ziyaretleri...
        KKTC'de batan gemide yakınlarını kaybedenler Mersin'de suç duyurusunda bulu...
        KKTC'de batan gemide yakınlarını kaybedenler Mersin'de suç duyurusunda bulu...
        28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasında ailelerden suç duyurusu
        28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasında ailelerden suç duyurusu