Gündüz çekiç, tornavida, akşam "Silifke'nin Yoğurdu" Mersin'de tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi ve motor ustaları gündüzleri çekiç ve tornavida kullanırken akşamları "Silifke'nin Yoğurdu" türküsü eşliğinde halk oyunlarını öğreniyor

Sanayi ustaları bu kez tezgah başında değil, oyun alanında ter döküyor. Gündüz ekmek parası için çalışan ustalar, akşamları Silifke'nin dünyaca ünlü halk oyunlarını öğrenerek ilçenin kültürünü gelecek kuşaklara taşımak için çalışıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde sanayi ustaları, mesleklerinin yanı sıra kültürel mirasa sahip çıkmak için örnek bir çalışmaya imza atıyor. Tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi, motor ve iş makineleri ustaları ile mobilyacılardan oluşan sanayi esnafı, gündüzleri çekiç ve tornavida kullanırken akşamları dünyaca ünlü "Silifke'nin Yoğurdu" türküsü eşliğinde halk oyunlarını öğreniyor. Silifke Kemal Ateş Müzik Folklor Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Kemal Ateş'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda ustalar, akşamları dernek binasında, öğle yemeği molalarında ise sanayide bir araya geliyor. Silifke folklorünü öğrenmek için büyük çaba harcayan ustalara en büyük destek ise kalfa ve çıraklarından geliyor. Sanayi içerisinde yemek molalarında sergiledikleri halk oyunlarıyla esnafın ve vatandaşların ilgisini çeken ustalar, ilçenin kültürel değerlerini yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

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35 yıldır tornacılık yapan Cihangir Ünal, "Silifke'nin folklorünü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Eski vilayetimiz, dünyaca ünlü Silifke'mizin halk oyunlarını öğrenerek ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

30 yıldır kaynakçılık mesleğini sürdüren Mehmet Kemancı ise Silifke'nin kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Silifke dünyaca ünlü bir ilçemiz. Hem yoğurdu hem de ‘Silifke'nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde oynanan halk oyunlarıyla tanınıyor. Biz de sanayi ustaları olarak halk oyunlarını öğrenip çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

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25 yıldır ağır iş makineleri ustalığı yapan Necat Göküş ise farklı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti. Göküş, "Silifke'de, belki de Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gündüz sanayide çalışıyor, akşam halk oyunları öğreniyoruz. Zor oluyor ancak azimle öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ustalarının gösterdiği ilgiden memnun olduklarını anlatan Dernek Başkanı Kemal Ateş, "Sanayi ustalarımızın bu gayreti bizleri çok mutlu ediyor. İlk defa ustalarımızın yoğun isteği üzerine böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gündüzleri öğle yemeği molasında sanayide, akşamları da derneğimizde ustalarımıza Silifke halk oyunlarını öğretiyoruz" dedi.

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Sanayide çırak olarak çalışan Kağan Çamurcu da ustalarının halk oyunları performansını büyük beğeniyle izlediklerini belirterek, onlarla gurur duyduğunu söyledi.