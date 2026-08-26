İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kocamaz, Mersin'de gazetecilerle bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, basın mensuplarıyla buluştu.
Giriş: 26.08.2026 - 12:41 Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, basın mensuplarıyla buluştu.
Kocamaz, Mersin Marina'daki bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.
Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocamaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Programa, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ