İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan, Mersin'de partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, Mersin'de partililerle buluştu.

Sayan, İYİ Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Sayan, İYİ Parti olarak vatandaşların dertlerini dinlediklerini ve sorunlarına çözüm önerileri sunduklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da sahada olduklarını ve çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz ve partililer katıldı.