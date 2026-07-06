KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de temaslarda bulundu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Giriş: 06.07.2026 - 16:44 Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Tatar, kentteki programları kapsamında, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yla bir araya geldi.
Tatar, daha sonra Anamur Adliyesi, Anamur Belediyesi ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.
Son olarak Bozyazı Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Tatar'a ilçe protokolü de eşlik etti.
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