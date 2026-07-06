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        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de temaslarda bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:44 Güncelleme:
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de temaslarda bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.


        Tatar, kentteki programları kapsamında, Anamur Kaymakamı Kemal Duru'yla bir araya geldi.

        Tatar, daha sonra Anamur Adliyesi, Anamur Belediyesi ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası'na ziyarette bulundu.

        Son olarak Bozyazı Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştiren Tatar'a ilçe protokolü de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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