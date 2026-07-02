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        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre görevine başladı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre görevine başladı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre, görevine başladı.

        Başsavcılığın açıklamasına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Emre, Mersin Adliyesine gitti.

        Adliye girişinde karşılanan Başsavcı Emre'ye çiçek takdim edildi.

        Adliye yetkilileri ve çalışanları, Emre'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Daha sonra makamına geçen Emre, görevine başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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