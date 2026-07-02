Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre görevine başladı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre, görevine başladı.



Başsavcılığın açıklamasına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Emre, Mersin Adliyesine gitti.



Adliye girişinde karşılanan Başsavcı Emre'ye çiçek takdim edildi.



Adliye yetkilileri ve çalışanları, Emre'ye yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Daha sonra makamına geçen Emre, görevine başladı.



