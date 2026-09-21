Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu "Carmina Burana" sahne kantatıyla açacak
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunun ilk gösteriminde "Carmina Burana" sahne kantatını sanatseverlerle buluşturacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunun ilk gösteriminde "Carmina Burana" sahne kantatını sanatseverlerle buluşturacak.
MDOB'un açıklamasına göre, 2026-2027 sanat sezonunun açılışında Alman besteci Carl Orff'un eseri sahnelenecek.
Mersin Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak eserde, MDOB Orkestrası, Çocuk Korosu ve koro sanatçıları sahne alacak.
"Carmina Burana" sahne kantatının orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, MDOB Çocuk Korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz üstlenecek.
Eserde, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Erdem Erdoğan ve Faik Mansuroğlu solist olarak sahne alacak.
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