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        Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu "Carmina Burana" sahne kantatıyla açacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunun ilk gösteriminde "Carmina Burana" sahne kantatını sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu "Carmina Burana" sahne kantatıyla açacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), yeni sanat sezonunun ilk gösteriminde "Carmina Burana" sahne kantatını sanatseverlerle buluşturacak.

        MDOB'un açıklamasına göre, 2026-2027 sanat sezonunun açılışında Alman besteci Carl Orff'un eseri sahnelenecek.

        Mersin Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.00'de başlayacak eserde, MDOB Orkestrası, Çocuk Korosu ve koro sanatçıları sahne alacak.

        "Carmina Burana" sahne kantatının orkestra şefliğini Andrea Francesco Solinas, koro şefliğini Anıl Aydın, MDOB Çocuk Korosu şefliğini ise Reyhan Bezdüz üstlenecek.

        Eserde, Ecem Arıcasoy Yazoğlu, Erdem Erdoğan ve Faik Mansuroğlu solist olarak sahne alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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