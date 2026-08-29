Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Güçlü ve Baysal'a ziyaret

        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Güçlü ve Baysal'a ziyaret

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Güçlü ve Baysal'a ziyaret

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal'ı ziyaret etti.

        Aktaş, göreve yeni başlayan Güçlü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Güçlü ile sohbet eden Aktaş, başarı diledi.

        Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Alpaslan Baysal'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O sürücü gözaltında!
        O sürücü gözaltında!
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        "Skriniar ve Ake'den çok şey öğreneceğim"
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Adadan adaya yürüyorlar
        Adadan adaya yürüyorlar
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"

        Benzer Haberler

        Migros'tan okula dönüş dönemine özel kırtasiye kampanyası
        Migros'tan okula dönüş dönemine özel kırtasiye kampanyası
        '9. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri' başladı
        '9. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri' başladı
        Akdeniz'de market denetimleri aralıksız sürüyor
        Akdeniz'de market denetimleri aralıksız sürüyor
        Mersin'de çelik kaynak kursunu bitirenlerin yüzde 85'i iş sahibi oldu
        Mersin'de çelik kaynak kursunu bitirenlerin yüzde 85'i iş sahibi oldu
        Mersin'in yarım asırlık yerel basın arşivi dijitale aktarılıyor
        Mersin'in yarım asırlık yerel basın arşivi dijitale aktarılıyor
        Hayvanları otlatmaya götüren 3 çocuk annesi kayboldu
        Hayvanları otlatmaya götüren 3 çocuk annesi kayboldu