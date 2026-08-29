Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Güçlü ve Baysal'a ziyaret

Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Alpaslan Baysal'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güçlü ile sohbet eden Aktaş, başarı diledi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal'ı ziyaret etti.

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