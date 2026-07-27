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        Mersin merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Mersin merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik iki ayrı soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen banka hesap verilerinde 7 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

        Bazı şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içerisinde "saha grubu" ve "havale ofis grubu" adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.

        Bu yapılanmalarda yer aldıkları belirlenen 24 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Hatay ve Çankırı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        - Polis de çalışma yürüttü

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucunda 56 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Çalışmada, şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesaplarında yapılan incelemede 12 milyar 976 milyon 499 bin 349 liralık işlem hacmi bulundu.

        Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Kilis, Mardin, Siirt ve Tekirdağ'daki ikametlere ve yasa dışı bahis paralarının transferlerinde kullanıldığı değerlendirilen "finans ofislerine" operasyon düzenlendi.

        Mersin merkezli 11 ildeki operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 67'si yakalandı, 4'ünün cezaevinde, 2'sinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu tespit edildi.

        Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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