Mersin ve Hatay'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Mersin ve Hatay'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Mersin Bölge Liman Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Mersin Müdürlüğü ve Mersin Deniz Ticaret Odasınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Mersin Bölge Liman Başkanı Aytekin Sarıca, törende Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Türk denizcilik filosunun son çeyrek yüzyılda büyük gelişmeler gösterdiğini dile getiren Sarıca, Mersin'in denizcilik alanında en önemli liman tesislerine ev sahipliği yaptığını belirtti.



Sarıca, kentin denizcilik alanında yatırımlarla büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bölge Liman Başkanlığımız idari sahasında bulunan toplam 15 uluslararası liman tesisinde 2025 yılı itibarıyla 5 binin üzerinde gemi hareketi ve 40 milyon ton yük elleçlemesi yapılmakta olup, bu sayede Mersin sivil ticarette önemli liman kenti olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır. Denizciliğin her alanda hissedildiği bir bölge olma yolunda Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlığımız ve Valiliğimiz himayelerinde devletimizin tüm desteğiyle Mersin denizcilik sektörü büyümeye ve ilerlemeye devam etmektedir."



Program, Atatürk Parkı'nda Refah Şehitleri Anıtı önünde deniz şehitleri anısına çelenk bırakılmasının ve su takı gösterisinin ardından sona erdi.



Programa Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Büyükşehir Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedii Canatan ve diğer ilgililer katıldı.



- Hatay



Hatay'da da İskenderun Bölge Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası öncülüğünde düzenlenen tören kapsamında Atatürk Anıt Alanı'nda çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.



İskenderun Bölge Liman Başkanı Atilla Piralioğlu, törende, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.



Etkinlikler kapsamında İskenderun Sefa Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Sahil Güvenlik ekipleri, bando eşliğinde iskeleye kadar yürüdü.



İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve protokol üyeleri, tekneyle denize açılarak deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bıraktı.



Öte yandan TCG Karpaz Gemisi de vatandaşların ziyaretine açıldı.

