Mersin'de 1 haftada 1382 araç trafikten menedildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi. Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 3-9 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 113 bin 186 araç incelendi. Eksiklik tespit edilen 1382 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheliyi yakaladı. Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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