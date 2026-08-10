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        Mersin'de 1 haftada 1382 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Mersin'de 1 haftada 1382 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 113 bin 186 araçtan 1382'si trafikten menedildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 3-9 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 113 bin 186 araç incelendi.

        Eksiklik tespit edilen 1382 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 752 şüpheliyi yakaladı.

        Denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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