Mersin'de 1 haftada 1718 araç trafikten men edildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 126 bin 849 araçtan 1718'i trafikten men edildi.



Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 8-14 Haziran'da yapılan denetimler gerçekleştirildi.





Denetimlerde 126 bin 849 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1718'ini trafikten menetti.





Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 769 kişi yakalandı.



"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında da 812 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.



Kontroller sonucu 6 kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.



