Mersin'de 1 haftada 1718 araç trafikten men edildi
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 126 bin 849 araçtan 1718'i trafikten men edildi.
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 126 bin 849 araçtan 1718'i trafikten men edildi.
Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 8-14 Haziran'da yapılan denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde 126 bin 849 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1718'ini trafikten menetti.
Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması olan 769 kişi yakalandı.
"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında da 812 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.
Kontroller sonucu 6 kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.