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        Mersin'de 1 ton 100 kilo katkı ile 100 kilo sentetik ecza maddesi ele geçirildi

        Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi ile 1 ton 100 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:17 Güncelleme:
        Mersin'de 1 ton 100 kilo katkı ile 100 kilo sentetik ecza maddesi ele geçirildi

        Mersin'de uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi ile 1 ton 100 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki depo ve depo önünde park halinde bulunan 33 APL 575 plakalı kamyonet ile aynı mahalledeki başka bir depo belirlenerek operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda, yaklaşık 100 kilogram sentetik ecza ham maddesi, 1 çuval boş kapsül, 1 ton 100 kilogram katkı maddesi, 1 hava kompresörü, 37 rulo blister şeridi ve 37 rulo PVC levha ele geçirildi. Depo önünde park halinde bulunan 33 APL 575 plakalı kamyonette yapılan aramada ise 30 koli boş kapsül bulundu. Operasyonda Mardinli H.E. ile Tuncelili Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

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        Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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