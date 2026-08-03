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        Mersin'de 19 okulda mescit yapılacak

        Mersin'de "Zanaatı Değere Dönüştürüyoruz, Okul Mescitlerini İyileştiriyoruz Projesi" kapsamında 19 okulda mescit oluşturulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Mersin'de 19 okulda mescit yapılacak

        Mersin'de "Zanaatı Değere Dönüştürüyoruz, Okul Mescitlerini İyileştiriyoruz Projesi" kapsamında 19 okulda mescit oluşturulacak.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Valiliği himayesinde MÜSİAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce işbirliği protokolü hazırlandı.

        Projenin protokolü, Mersin Valisi Atilla Toros, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan tarafından imzalandı.

        Protokol kapsamında kentteki 19 okulda öğrencilerin ibadetlerini yapacakları mescit oluşturulacak, mevcut alanlar daha işlevsel hale getirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Toros, "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını sürdürdükleri ortamların her yönüyle daha nitelikli, işlevsel ve kullanışlı hale getirilmesini önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

        Toros, "Zanaatı Değere Dönüştürüyoruz, Okul Mescitlerini İyileştiriyoruz Projesi"nin diğer hayırseverlere de örnek teşkil edeceğine inandığını belirterek, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Özdemirci de önemli bir işbirliğine imza attıklarını anlattı.

        Kayan ise projeye katkı sunmaktan onur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "MÜSİAD Mersin ailesi olarak yaşadığımız şehre katkı sunmayı, ihtiyaçlara duyarsız kalmamayı, hayır işlerinde bulunmayı, hassasiyetlerimiz ve değerlerimizi taşıyan milli ve manevi duygularımızla toplumumuza kalıcı değerler kazandırmayı da asli sorumluluklarımız arasında görüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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