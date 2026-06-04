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        Mersin'de 2 yıl önce karı kocanın öldüğü ev yangınının kundaklama olduğu belirlendi

        Mersin'de 2 yıl önce karı kocanın hayatını kaybettiği ev yangınının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Mersin'de 2 yıl önce karı kocanın öldüğü ev yangınının kundaklama olduğu belirlendi

        Mersin'de 2 yıl önce karı kocanın hayatını kaybettiği ev yangınının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.

        Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mart 2024'te Arslanlı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında Durmuş (55) ve eşi Elif Bütüner'in (50) yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

        Jandarma ekipleri, bilirkişi uzmanlarının "yangının kundaklama sonucu çıktığı" yönündeki raporu üzerine araştırma yaptı.

        Ekipler, aynı mahallede yaşayan ve yangın sonrası Mersin kent merkezindeki kuyumcuların olduğu bölgede dolaştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheli C.Ö'yü gözaltına aldı.

        C.Ö'nün, jandarmadaki ifadesinde, olay gecesi Bütüner çiftinin evinde bulunduğunu, yangının kendisinin ikametten ayrıldıktan sonra çıkmış olabileceğini söylediği öğrenildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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