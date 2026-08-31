Mersin'de 22. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali sona erdi

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, programdaki konuşmasında, festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleştirdiklerini belirterek, "Festivalimizdeki temel amacımız Gülnar'ımızın bereketli topraklarında yetişen eşsiz ürünlerimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi en iyi şekilde tanıtmaktır." dedi.

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