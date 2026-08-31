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        Mersin'de 22. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali sona erdi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen 22. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Mersin'de 22. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali sona erdi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen 22. Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali sona erdi.

        Gülnar Belediyesince mesire alanında organize edilen festivalin son gününde sanatçı Funda Arar sahne aldı.

        Konsere katılanlar, Arar'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, programdaki konuşmasında, festivali 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla birleştirdiklerini belirterek, "Festivalimizdeki temel amacımız Gülnar'ımızın bereketli topraklarında yetişen eşsiz ürünlerimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi en iyi şekilde tanıtmaktır." dedi.

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