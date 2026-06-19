Mersin'de 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 400 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şube Müdürlüğünce Kavakolu Mahallesi'nde, etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte, keklik popülasyonunun artırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kırsal alanlarda keneyle, biyolojik mücadeleye katkı sağlanması amacıyla doğaya 400 keklik bırakıldı.

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