Mersin'de ailesinin 4 gündür haber alamadığı çocuk bulundu

Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta babasını ziyaret etmek için Adana'ya gideceğini söyledikten sonra kendisinden haber alınamayan S.U'yu arama çalışmaları devam etti.

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