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        Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri sağanağa karşı önlem aldı

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçede yağışlar sonrası oluşan su baskınlarına müdahale ederek tedbir aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri sağanağa karşı önlem aldı

        Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçede yağışlar sonrası oluşan su baskınlarına müdahale ederek tedbir aldı.

        Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan su baskınlarına yönelik çalışma yaptı.

        Çay Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda çalışma yürüten ekipler, Kültür Mahallesi'ndeki bir iş yerinde ise su motoru yardımıyla su tahliyesi gerçekleştirdi.

        Tıkanan mazgalların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da teyakkuz durumuna geçti.

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