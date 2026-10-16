Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri sağanağa karşı önlem aldı

Çay Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda çalışma yürüten ekipler, Kültür Mahallesi'ndeki bir iş yerinde ise su motoru yardımıyla su tahliyesi gerçekleştirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan su baskınlarına yönelik çalışma yaptı.

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