Mersin'de binanın damındaki depoda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir binanın damındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhsaniye Mahallesi 4933 Sokak'ta 3 katlı binanın damındaki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binada hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.