Mersin'de darbedildikten sonra hastanede ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

Erdemli ilçesinde 24 Temmuz'da A.Y. (47) tarafından darbedildikten sonra Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken dün hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Belen'in (78) cenazesi Koyuncu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Mersin'de evinin önünde oturduğu sırada kasklı şüpheli tarafından darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

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