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        Mersin'de darbedildikten sonra hastanede ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

        Mersin'de evinin önünde oturduğu sırada kasklı şüpheli tarafından darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Mersin'de darbedildikten sonra hastanede ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

        Mersin'de evinin önünde oturduğu sırada kasklı şüpheli tarafından darbedilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

        Erdemli ilçesinde 24 Temmuz'da A.Y. (47) tarafından darbedildikten sonra Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken dün hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Belen'in (78) cenazesi Koyuncu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

        Burada kılınan namazın ardından Belen'in cenazesi toprağa verildi.

        Mersin'de evinin önünde otururken yüzünü kaskla gizleyen A.Y. tarafından darbedilen Belen, ağır yaralanmış, olaydan sonra kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanmıştı. Yaşlı adama saldırdığı anlar ikametin güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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