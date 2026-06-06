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        Mersin'de deniz kaplumbağalarının geldiği kumsalda temizlik yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı enstitü kumsalında temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Mersin'de deniz kaplumbağalarının geldiği kumsalda temizlik yapıldı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı enstitü kumsalında temizlik yapıldı.

        Valilik koordinasyonunda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

        Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene Üzdiyen, deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı ve kum zambaklarının yetiştiği Enstitü sahili hakkında öğrencilere bilgi verdi.

        Daha sonra kumsalda temizlik yapan öğrenciler, Vali Atilla Toros ile topladıkları atıkları poşetlere doldurdu.

        Vali Toros ve öğrenciler, kaplumbağaların yumurta bırakmaya başladığı yuvalara da uyarı levhaları dikti.

        Etkinlikte, kentte geçen ay meydana gelen yağışların etkisiyle bölgeye sürüklenen kütük ve ağaç parçaları da hızarlarla kesildi.

        Vali Toros, gazetecilere, doğa için öğrencilerle kıymetli bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        Enstitü kumsalının deniz kaplumbağaları için son derece önemli olduğunu vurgulayan Toros, etkinlikte doğaya bırakılan plastik atıklarla karşılaştıklarını anlattı.

        Toros, plastik atıkların doğaya zarar verdiğini belirterek şöyle devam etti:

        "Burada sıfır atık konusuna da dikkati çekmek lazım. Cumhurbaşkanı'mızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan ve küresel ölçekte de bir harekete dönüşen sıfır atık konusunun, burada ne kadar önemli bir mesele olduğunu, küresel ölçekte bunun ne kadar değerli olduğunu tekrar görmemizi sağladı. Öğrencilerimiz açısından da bir farkındalık oluşturdu. Onlarla birlikte atıkları, doğaya bırakılan şişeleri, terlik gibi diğer plastik parçalarını toplayarak kumsalda bir temizlik yapmaya çalıştık."

        Kentte geçen ay meydana gelen yağışlarda ağaç parçalarının enstitü kıyısına vurduğunu dile getiren Toros, sahilde kütüklerin kesilerek ihtiyaç sahiplerine verilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

        - Yuvalama alanları için uyarı

        Mersin'in, denizi ve yeşil alanlarıyla eşsiz bir doğaya sahip olduğunu vurgulayan Toros, "Deniz kaplumbağası türlerinden biri olan Caretta carettaların yuvalama bölgesi olan bu alanda da mutlaka çok dikkatli olunması lazım çünkü Caretta carettalar, deniz kaplumbağalarının da olduğu gibi doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere yuva yapma ihtiyacı hissediyorlar. O anlamda yuvalama yapabilecekleri, yumurtaların bırakılabileceği bir alan bulamazlarsa onların da neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kaldığımız bir sonuç görebiliriz." diye konuştu.

        Toros, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Tespit edilen yuvalama alanlarına tabelaların koyulduğunu kaydeden Toros, "Bu tabelada da deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğu açıkça yazılıyor ve burada hassasiyet gösterilmesi ifade ediliyor. Bu açıdan da vatandaşlarımızın bu tabelaları gördükleri yerde veya 'yuvalama alanı' olarak ifade edilen, yumurtaların bırakılacağı yerde hassasiyet ve özen göstermelerini bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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