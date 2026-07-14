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        Mersin'de denizde kaybolan kişi aranıyor

        Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Mersin'de denizde kaybolan kişi aranıyor

        Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, tatil için yakınlarıyla Kızkalesi'ne gelen Ş.C. (38) denize girdi.

        Ş.C'nin denizden dönmemesi üzerine yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaybolan kişiyi bulmak için deniz ve kıyı şeridinde arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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