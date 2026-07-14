Mersin'de denizde kaybolan kişi aranıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, tatil için yakınlarıyla Kızkalesi'ne gelen Ş.C. (38) denize girdi.



Ş.C'nin denizden dönmemesi üzerine yakınları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kaybolan kişiyi bulmak için deniz ve kıyı şeridinde arama çalışması başlatıldı.

