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        Mersin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 23:33 Güncelleme:
        Mersin'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre A.K. (34) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Atalar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarparak devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekipler sürücünün yaralandığını, araçta yolcu olarak bulunan Süheyla Nacakcı'nın (22) öldüğünü tespit etti.

        Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Nacakcı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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