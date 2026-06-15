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        Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 23:25 Güncelleme:
        Mersin'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Ahmed A'nın idaresindeki motosiklet ile Mahmoud E'nin kullandığı motosiklet, Köserlerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Ahmed A'nın yaşamını yitirdiğini, Mahmoud E'nin ağır yaralandığını belirledi.

        Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.



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