Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de izinsiz gösteri ve polise mukavemet nedeniyle 2 kişi tutuklandı

        Mersin'de izinsiz gösteri ve polise mukavemet nedeniyle 2 kişi tutuklandı

        Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları ve polis memurlarına mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 22:18 Güncelleme:
        Mersin'de izinsiz gösteri ve polise mukavemet nedeniyle 2 kişi tutuklandı

        Mersin'de izinsiz gösteri yaptıkları ve polis memurlarına mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, dün 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığı önüne giden Halkevleri mensubu 4 şüpheli, yanlarında getirdikleri kırmızı renkli boyayı parti binasında görevli polis memurunun üzerine ve bahçeye döktü.

        Slogan atan şüpheliler, pankart açmak istedikleri sırada görevli polis memurlarına mukavemet gösterdi.

        Polis ekipleri, izinsiz gösteri yapan şüphelileri "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" suçlarından gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Dışişleri'nden AP'de kabul edilen karara tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankaralılara teşekkür
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek"
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Greenwood'da rakip Atletico!
        Greenwood'da rakip Atletico!
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        Mitlere inanmayın! Üçlü negatif meme kanserini yenmek mümkün
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        "Eksikliğini çok hissediyoruz"
        Miras açıklaması
        Miras açıklaması
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!

        Benzer Haberler

        Balkonda akıma kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Yamaç bebek, öldü
        Balkonda akıma kapıldığı öne sürülen 1,5 yaşındaki Yamaç bebek, öldü
        Mersin'de balkonda akıma kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kay...
        Mersin'de balkonda akıma kapılan 1,5 yaşındaki Yamaç yaşam mücadelesini kay...
        Ticari araç, çıkmaz sokağa girdi bahçeye düşmesine ramak kaldı
        Ticari araç, çıkmaz sokağa girdi bahçeye düşmesine ramak kaldı
        Anamur'da uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Anamur'da uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
        Akkuyu NGS'nin 2'nci Güç Ünitesi'ndeki pompa ünitesinin montajı tamamlandı
        Akkuyu NGS'nin 2'nci Güç Ünitesi'ndeki pompa ünitesinin montajı tamamlandı
        Annesi sokaktan korkarken, facia evlerinin balkonunda yakaladı Acılı anne:...
        Annesi sokaktan korkarken, facia evlerinin balkonunda yakaladı Acılı anne:...