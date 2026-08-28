Mersin'de kaldırım ve yol işgali yapan iş yerleri denetlendi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kaldırım ve yol işgali yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri kentin işlek noktalarındaki iş yerlerinde incelemede bulundu.

Denetimde yaya ve araç geçişini güçleştiren iş yerleri önündeki tezgah, tabela, duba ve motosikletler kaldırıldı.

Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine de uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların huzuru, esenliği ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Kurallara uymayan esnafa gerekli şartları sağlamaları yönünde uyarıda bulunduklarını bildiren Sivaslıoğlu, şunları kaydetti:

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"Esnafımıza kaldırımların vatandaşlarımıza ait olduğunu, buraları işgal edip kapatmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Yine satışa sundukları ürünleri teşhir ederken, vatandaşların geçiş yolunu engellememeleri noktasında uyarı yapıyoruz. Amacımız hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın mağdur olmasını önlemek. Yapılan uyarılara rağmen yasa ve yönetmeliklere uymayan esnafa da Kabahatler Kanunu'na göre idari yaptırım uyguluyoruz."