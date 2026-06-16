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        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Anamur ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Mersin'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mersin'in Anamur ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta Hüseyin Çatak'ın kullandığı motosiklet ile F.D. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çatak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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