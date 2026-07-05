Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi. Lenger Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Furkan Makbul, keçilerinden birinin eksik olduğunu fark etti. Keçisini aramaya başlayan Makbul, hayvanın sarp arazideki kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. Makbul'un durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bölgeden ip düzeneğiyle keçiyi kurtardı. Keçisine kavuşan hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

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