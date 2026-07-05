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        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi.


        Lenger Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan Furkan Makbul, keçilerinden birinin eksik olduğunu fark etti.

        Keçisini aramaya başlayan Makbul, hayvanın sarp arazideki kayalıklarda mahsur kaldığını gördü.

        Makbul'un durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları bölgeden ip düzeneğiyle keçiyi kurtardı.

        Keçisine kavuşan hayvan sahibi, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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