Mersin'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Aydıncık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Yenikaş Mahallesi'ndeki makilik alan henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri ve arazözler ile helikopter yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle makilik alandaki yangın söndürüldü.

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