Mersin'de müstehcen içerik paylaşımı yapan 140 hesaba erişim engellendi

Mersin'de müstehcen içerik paylaşımında bulundukları belirlenen 140 hesaba erişim engeli getirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetleri yapıldı.



Bu kapsamda, genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 140 hesaba erişim engellendi, hesaplardaki içerikler yayından kaldırıldı.



Kamu düzeninin korunması ve söz konusu içeriklerin internet ortamında yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.



