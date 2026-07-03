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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de müstehcen içerik paylaşımı yapan 140 hesaba erişim engellendi

        Mersin'de müstehcen içerik paylaşımı yapan 140 hesaba erişim engellendi

        Mersin'de müstehcen içerik paylaşımında bulundukları belirlenen 140 hesaba erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Mersin'de müstehcen içerik paylaşımı yapan 140 hesaba erişim engellendi

        Mersin'de müstehcen içerik paylaşımında bulundukları belirlenen 140 hesaba erişim engeli getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye faaliyetleri yapıldı.

        Bu kapsamda, genel ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 140 hesaba erişim engellendi, hesaplardaki içerikler yayından kaldırıldı.

        Kamu düzeninin korunması ve söz konusu içeriklerin internet ortamında yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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