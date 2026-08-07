Mersin'de otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Merkez Mahallesi'nde S.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile M.S'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Vatandaşlarca güneşten korunması amacıyla üzerine karton tutulan elektrikli bisiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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