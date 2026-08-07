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        Mersin'de otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Mersin'de otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Merkez Mahallesi'nde S.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile M.S'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

        Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Vatandaşlarca güneşten korunması amacıyla üzerine karton tutulan elektrikli bisiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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