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        Mersin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Mersin'in Anamur ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 08:54 Güncelleme:
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        Mersin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Mersin’in Anamur ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Bozdoğan Mahallesi’nde 07 BRE 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Fatma Abdurrahim'e (59) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Abdurrahim'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza yerindeki incelemelerin ardından kadının cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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