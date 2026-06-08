Mersin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bozdoğan Mahallesi’nde 07 BRE 117 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Fatma Abdurrahim'e (59) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Abdurrahim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemelerin ardından kadının cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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