Mersin'de "polislerin şüpheliye kötü muamelede bulunduğu" iddiasına soruşturma

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, iki polis memurunun bir şüpheliye kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla paylaşılan videoya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "iki polis memurunun kimlik sormak için durdurdukları şüpheliyi kıyafetini çıkarmaya zorladığı" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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