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        Mersin'de "polislerin şüpheliye kötü muamelede bulunduğu" iddiasına soruşturma

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, iki polis memurunun bir şüpheliye kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla paylaşılan videoya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Mersin'de "polislerin şüpheliye kötü muamelede bulunduğu" iddiasına soruşturma

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, iki polis memurunun bir şüpheliye kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla paylaşılan videoya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.


        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "iki polis memurunun kimlik sormak için durdurdukları şüpheliyi kıyafetini çıkarmaya zorladığı" iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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