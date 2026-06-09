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        Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Mersin'de "sahte doktorluk" yaptığı belirlenen yabancı uyruklu zanlı yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp evinde hasta muayene ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Alata Mahallesi'nde M.B'nin ikametini muayenehane haline getirdiği bilgisine ulaşıldı.

        Adrese operasyon düzenleyen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

        Evde 20 koli ilaç, oksijen, ultrason ve koter cihazları, muayene ve randevu defteri, 2 stetoskop, 2 tansiyon ölçme aleti ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 550 lira ve 3 bin 880 dolar ele geçirildi.

        Suriye uyruklu M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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