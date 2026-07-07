Mersin'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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