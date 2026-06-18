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        Mersin'de tedavileri tamamlanan 3 kaplumbağa denizle buluşturuldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Mersin'de tedavileri tamamlanan 3 kaplumbağa denizle buluşturuldu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta denize salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince farklı tarihlerde yaralı bulunmalarının ardından Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezine götürülen kaplumbağaların tedavi ve bakım süreci tamamlandı.

        Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün sahilinde düzenlenen törende, 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta suyla buluşturuldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, törendeki konuşmasında, merkezde tedavi edilip denize salınan kaplumbağa sayısının 69'a ulaştığını söyledi.

        Deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminin sürdüğünü dile getiren Alioğlu, "Vatandaşlarımızdan yuvalama alanlarına dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda kurumumuza bilgi vermesini bekliyoruz." dedi.

        Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Ali Mustafa Poş, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Nihal Denli ve ortaokul öğrencileri katıldı.

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