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        Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Karayayla mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Fatma (69) ve Harun İpek'in (23) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Hasan İpek ve yanındaki kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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