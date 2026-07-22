Mersin'de tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Karayayla mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, önünde seyreden Hasan İpek'in kullandığı 01 AJL 235 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, hafif ticari araçtaki Fatma (69) ve Harun İpek'in (23) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hasan İpek ve yanındaki kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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