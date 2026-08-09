Mersin'de turizm bölgesindeki uygulamada 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza verildi

Mersin'in Silifke ilçesindeki turizm bölgesinde yapılan uygulamada kurallara uymadıkları belirlenen 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza kesildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, deniz sezonunun devam ettiği Taşucu Mahallesi'nde "Turizm Huzur Uygulaması" yapıldı.



Uygulamaya 16 ekip, 1 polis teknesi ve 77 personel katıldı.



Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 496 kişiyi kontrol eden ekipler, 236 aracı inceledi, 1 firari şüpheliyi yakaladı.



Kurallara uymadıkları tespit edilen 53 sürücüye, 150 bin 779 lira ceza verilen uygulamada, 1 araç trafikten menedildi.



Polis ekiplerinin dronuyla kaydedilen uygulama 1,5 saat sürdü.

