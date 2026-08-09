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        Mersin'de turizm bölgesindeki uygulamada 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza verildi

        Mersin'in Silifke ilçesindeki turizm bölgesinde yapılan uygulamada kurallara uymadıkları belirlenen 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Mersin'de turizm bölgesindeki uygulamada 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza verildi

        Mersin'in Silifke ilçesindeki turizm bölgesinde yapılan uygulamada kurallara uymadıkları belirlenen 53 sürücüye 150 bin 779 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, deniz sezonunun devam ettiği Taşucu Mahallesi'nde "Turizm Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Uygulamaya 16 ekip, 1 polis teknesi ve 77 personel katıldı.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 496 kişiyi kontrol eden ekipler, 236 aracı inceledi, 1 firari şüpheliyi yakaladı.

        Kurallara uymadıkları tespit edilen 53 sürücüye, 150 bin 779 lira ceza verilen uygulamada, 1 araç trafikten menedildi.

        Polis ekiplerinin dronuyla kaydedilen uygulama 1,5 saat sürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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