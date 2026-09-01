Mersin'de uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti

Kahraman Gülek Mahallesi Karboğazı mevkisinde piknik yaptığı öğrenilen H.İ. (65), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

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