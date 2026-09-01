Mersin'de uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde uçuruma yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uçuruma yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.
Kahraman Gülek Mahallesi Karboğazı mevkisinde piknik yaptığı öğrenilen H.İ. (65), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.İ. kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Cenaze, incelemenin ardından Mersin Adli Tıp morguna götürüldü.
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