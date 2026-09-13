Mersin'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobilin yanına inerek yaptıkları kontrolde H.C.Ş. (26) ve M.M.Ö'nün (30) hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Çukurbağ Mahallesi Şarışıh mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

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