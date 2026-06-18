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        Mersin'de üniversite öğrencileri "Fortunio'nun Şarkısı" operasının prömiyerini sahneledi

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Opera Anasanat Dalı öğrencileri, Alman asıllı Fransız besteci Jacques Offenbach'ın komik opera tarzındaki "Fortunio'nun Şarkısı" eserinin prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Mersin'de üniversite öğrencileri "Fortunio'nun Şarkısı" operasının prömiyerini sahneledi

        Mersin Üniversitesi (MEÜ) Opera Anasanat Dalı öğrencileri, Alman asıllı Fransız besteci Jacques Offenbach'ın komik opera tarzındaki "Fortunio'nun Şarkısı" eserinin prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.

        MEÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğrencilerinin hazırladığı eserin prömiyeri, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelendi.

        Eserin rejisörlüğünü, librettosunu da Türkçeye uyarlayan Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Şahinkaya Kaplancık, müzikal yönetimini Çiğdem Sığırcı ve reji yardımcılığını Aykan Aydın üstlendi.

        Şef Oksana Ignatenko Böllü'nün yönettiği, piyanoda Aslı Demirağ ve Bengisu Türk'ün performans sergilediği tek perdelik komik operada, 23 öğrenci sahneye çıktı.

        Eserin ikinci gösterimi ise yarın sahnelenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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