Mersin'de üniversite öğrencileri "Fortunio'nun Şarkısı" operasının prömiyerini sahneledi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Opera Anasanat Dalı öğrencileri, Alman asıllı Fransız besteci Jacques Offenbach'ın komik opera tarzındaki "Fortunio'nun Şarkısı" eserinin prömiyerini sanatseverlerle buluşturdu.



MEÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı öğrencilerinin hazırladığı eserin prömiyeri, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahnelendi.



Eserin rejisörlüğünü, librettosunu da Türkçeye uyarlayan Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Şahinkaya Kaplancık, müzikal yönetimini Çiğdem Sığırcı ve reji yardımcılığını Aykan Aydın üstlendi.



Şef Oksana Ignatenko Böllü'nün yönettiği, piyanoda Aslı Demirağ ve Bengisu Türk'ün performans sergilediği tek perdelik komik operada, 23 öğrenci sahneye çıktı.



Eserin ikinci gösterimi ise yarın sahnelenecek.

