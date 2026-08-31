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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Mersin'de sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 11:55 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Mersin'de sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.

        Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde 331,53 gram esrar, 20,32 gram kokain ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E, M.G, Y.K, G.S, S.T, U.K. ve Z.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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