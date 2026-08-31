Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.E, M.G, Y.K, G.S, S.T, U.K. ve Z.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde 331,53 gram esrar, 20,32 gram kokain ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.