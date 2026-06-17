Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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