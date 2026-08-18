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        Mersin'de yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Mersin'de yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren sanık hakim karşısında

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yengesi ve yengesinin annesini tabancayla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

        Gündoğdu Mahallesi'nde 26 Temmuz 2025'te Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'in öldürülmesine ilişkin Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Ö.C. Çınar (23) ile müştekiler ve avukatlar katıldı.

        Ö.C. Çınar, savunmasında, uyuşturucu suçundan dolayı ağabeyi ile aynı cezaevinde kaldığını söyledi.

        Tahliye olmasının ardından görüştüğü yengesinin uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini öne süren Ö.C. Çınar, şu beyanda bulundu:

        "Uyuşturucu içmemesini söylemek ve yeğenimi ziyaret amacıyla arkadaşlarımla yengemin evine gittim. Yengeme neden uyuşturucu içtiğini sordum, 'Saçmalama' dedi. Bu sırada annesi bana hakaretlerde bulundu. Ardından yengem bana bıçakla saldırınca kendimi savunmak amacıyla ve içkinin vermiş olduğu etkiyle ateş ettim. Sonra olay yerinden ayrıldım."

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        Sanık, Aygül Çınar'ın otopsi raporunda uyuşturucu içtiğine dair bulgunun olmadığının sorulması üzerine, yengesinin hal ve hareketlerinden şüphelendiğini, ağabeyinin kendisini cinayete azmettirmediğini öne sürdü.

        Görüşme odasında beyanı alınan Aygül Çınar'ın 8 yaşındaki oğlu ise annesi ve amcasının evde tartıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Amcam, annemi ve anneannemi silahla vurdu, ben kaçtım. Neden tartıştıklarını bilmiyorum. Anneannem herhalde amcamın boğazından tuttu. Annem, bıçakla amcama saldırmadı. Annem amcamın kendisini tehdit ettiğini söylemişti. Boşanma konusunu hiç hatırlamıyorum. Amcamın bir şey yapacağını sezdiğim için kayıt yaptım. Amcamdaki silahı eve girerken görmedim, ateş ederken gördüm."

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        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        - Adresinde tabanca ve 185 uyuşturucu etkili hap bulunmuştu

        Aygül Çınar ve annesi Türkan Söylemez'i evlerinde tabancayla öldürdükten sonra kaçan Ö.C. Çınar, polis ekiplerince Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde yakalanmıştı. Adresinde 185 uyuşturucu etkili hap ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirilen Ö.C. Çınar tutuklanmıştı.

        Sanık hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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