Mersin'de yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu araç kullanan kişilere ceza

Mersin sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla girdikleri belirlenen yaklaşık 3 bin kişiye para cezası uygulandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil bandında yaya ve bisikletli güvenliğinin artırılması amacıyla 1 Ocak'ta Elektronik Denetleme Sistemi devreye alındı.



Sistemin devreye alınmasından itibaren yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla girdikleri tespit edilen yaklaşık 3 bin sürücüye, 3 bin 705'er lira ceza kesildi.



Açıklamada görüşlerine verilen Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, "Büyükşehir Belediyesi olarak ceza yazma taraftarı değiliz ancak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için caydırıcı tedbirleri almak zorundayız." ifadesini kullandı.

