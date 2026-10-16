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        Mersin'deki yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 31 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık ettikleri ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Mersin'deki yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 31 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık ettikleri ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık eden ve dolandırıcılık yapanlara yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında, 8 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 45'e çıktı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 31'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan, gözaltındaki 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, hakkında yakalama kararı bulunan 17 zanlının ise arandığı bildirildi.

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        - Operasyon

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis sitelerindeki para nakline aracılık eden zanlılara yönelik Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda çalışma yürütmüş, kimliği belirlenen 45 şüphelinin, 3 milyar 520 milyon lira işlem hacmi olan banka hesaplarını yasa dışı bahiste kullandıkları tespit edilmişti.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de "iş bulma ve yatırım vaadiyle" kente getirdikleri vatandaşların banka hesaplarını ve telefon hatlarını kullanarak dolandırıcılık yapan 17 şüphelinin kimliğine ulaşmış, toplamda 62 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Ekiplerin 13 Ekim'de 22 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 37'si yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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